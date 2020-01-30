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По Киеву развесили пророссийские бигборды: опубликованы фото и видео

четверг, 30 января 2020, 00:42
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Фото: соцсети

На улицах Киева 29 января заметили странные рекламные бигборды, на которых написано, что Россия является стратегическим парнером Украины.

Фото и видео с плакатами очевидцы публикуют в соцсетях.

В частности, плакат заметили на Позняках.

"ЭТО КИЕВ! Позняки !!!! Повесили! Ну что, доигрались... теряем страну с каждым днем. Это не ДНР. Это Киев. Позняки. Просто сейчас повесили билборд: "Россия наш главный стратегический партнер". Дальше уже некуда. "Русский мир" наступает со всех сторон. Власть продвигает "мир" с Путиным. Вот он, «мир». Московские оккупантской триколоры в ставят на бигборды. Скоро будут флаги вывешивать???", - написал в Facebook Андрей Смолий.

При этом в сети выдвинули предположение, что бигборды, якобы размещенные Катющенко - "подстава" конкурентов.

Видео с улицы Гришко на Позняках:

На Позняки уже приехала полиция:

Фото бигборда на станции метро Житомирская:

Блогер Назар Приходько опубликовал данные про Олега Катющенко: "Пробил этого типа по моим каналам. Он - бизнесмен, строительный менеджер, основатель компании Holly Industrial. Поднял капитал на сомнительных заказах догадайся откуда. Зато его жена Инна, участвовала в церемонии "Viva - самые красивые" в 2017 году".

Также сообщается, что жена бизнесмена - собственница компании "Эдипресс", которая издает женские журналы.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году соцсети разгневало появление на улицах Запорожья бигбордов к 111-летию руководителя советской внешней разведки, генерала НКВД Павла Судоплатова.

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