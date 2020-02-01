В Киеве из Днепра выловили страшную находку: опубликованы фото

В Киеве вблизи залива "Собачье устье" в Оболонском районе столицы рыбаки выловили голову в пакете.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Около 14 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего.

Кинологами обследовано береговую зону реки Днепр, а также водолазами и работниками речной полиции обследовано акваторию залива.

Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 31 января, в Днепре парень прогуливался по парку "Зеленый Гай" с собакой и обнаружил человеческие череп и кости.