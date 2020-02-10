Достали черепашку: в Киеве спасатели вытащили из канализации голого мужчину, видео

10 февраля возле станции метро "Лыбидская" в Киеве спасатели достали из сливной ямы голого мужчину.

Видео спасения разместили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

Работники дорожной службы и спасатели достали мужчину из сливной ямы, куда с проезжей части стекает дождевая вода. Сливное отверстие был зарешечено и спасателям пришлось перепиливать решетку.

Молодого человека вытащили из ловушки абсолютно голого. Один из сотрудников МЧС отдал ему свою куртку. Но спасенный гражданин начал вести себя неадекватно: кричал, бегал и прыгал на одном месте. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, вызвали ему бригаду медиков.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у украинцев. Одни шутят и сравнивают мужчину с героями мультсериала "Черепашки ниндзя", где черепахо-люди тоже жили в канализации.

Другие высказывают предположение, что это - главный герой романа Стивена Кинга "Оно", который тоже любил вылезать из-под земли.

Были и такие, которые отнеслись к проблеме серьезно.

Пользователи выразили мнение, что неадекватный мужчина мог бежать из наркодиспансера, который находится в этом районе.

Как писал "Апостроф" ранее, 15 декабря в Киеве парень под действием наркотиков пытался ограбить оружейный магазин.