Под Киевом фура превратила машину в груду металла: фото смертельного ДТП

На Киевщине, вблизи города Тараща произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

На 122 км дороги Киев - Звенигородка, у разворота в направлении Тараща, произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля ВАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще один был госпитализирован в больницу.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 9 февраля, в Киевской области водитель выехал на встречную полосу, чем спровоцировал лобовое столкновение

Напомним, что автобус с 70 детьми, который попал в аварию 9 февраля в Чехии, перевернулся после того, как по неизвестным причинам съехал с дороги.