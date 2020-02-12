RU  UA  EN

среда, 12 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 февраля

11:58
Украинский адмирал сделал важное заявление о военных кораблях, возвращенных Россией
11:53
Циклон Sabine будет флиртовать с украинской погодой: синоптик дала свежий прогноз
11:45
В метро Киева остановились поезда: что произошло
11:42
Любимый внук королевы Елизаветы разводится с женой Lime
11:28
"Коронавирусный" кот в маске покорил сети и стал героем забавных фотожаб
10:56
В Нидерландах взорвалась еще одна бомба: видео с места ЧП
10:52
Дженнифер Энистон - 51: в день рождения актриса похвасталась стильной фотосессией в белье Lime
10:37
Украинцев предупредили о приближении урагана
10:35
К зданию Рады съехалось множество фур, создав заторы: фото и видео
10:27
Джамала объявила о второй беременности и показала фото с животиком Lime
10:17
В Амстердаме взорвалась посылка с бомбой: первые подробности
10:07
В поезде "Укрзализныци" пошел "дождь": в сети показали видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

К зданию Рады съехалось множество фур, создав заторы: фото и видео

среда, 12 февраля 2020, 10:35
переглянути новину українською

Утром 12 февраля на подъездах к Киеву и в самом центре столицы, возле Верховной Рады, собралось множество фур.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Многотонные автомобили стоят на улице Михаила Грушевского, возле правительственных зданий. Из-за этого в Киеве образовались пробки.

Фуры съехались с целью протеста. Международные грузоперевозчики требуют, чтобы соблюдались их права в работе.

На автомобилях размещены плакаты с надписями "Не издевайтесь над автоперевозчиками", "Не зарабатывает перевозчик – теряет государство" и прочие.

Активисты подали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет проходить бессрочно, а под здание Кабмина съедется около 600 грузовых автомобилей, но обещают, что перекрывать движение не будут.


Как ранее сообщал "Апостроф", в январе митингующие перекрывали движение в центре Киева, протестуя против открытия рынка земли.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: