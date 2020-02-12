К зданию Рады съехалось множество фур, создав заторы: фото и видео

Утром 12 февраля на подъездах к Киеву и в самом центре столицы, возле Верховной Рады, собралось множество фур.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Многотонные автомобили стоят на улице Михаила Грушевского, возле правительственных зданий. Из-за этого в Киеве образовались пробки.

Фуры съехались с целью протеста. Международные грузоперевозчики требуют, чтобы соблюдались их права в работе.

На автомобилях размещены плакаты с надписями "Не издевайтесь над автоперевозчиками", "Не зарабатывает перевозчик – теряет государство" и прочие.

Активисты подали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет проходить бессрочно, а под здание Кабмина съедется около 600 грузовых автомобилей, но обещают, что перекрывать движение не будут.





Как ранее сообщал "Апостроф", в январе митингующие перекрывали движение в центре Киева, протестуя против открытия рынка земли.