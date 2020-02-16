Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: фото

В Броварах работник полиции, находясь вне службы, за рулем автомобиля "Nissan" сбил двух человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, мужчина не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение и совершил наезд на двух человек.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов назначил служебное розслдидування по данному факту.

Позиция руководства полиции Киевщины в этом вопросе категорична - каждый полицейский, если он совершил преступление, несмотря на должности и звания, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.