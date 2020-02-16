RU  UA  EN

воскресенье, 16 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

23:58
Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: фото
23:40
Оля Цибульская неожиданно появилась на шоу Голос країни-10 - кто повернулся Lime
22:44
Российский художник с подругой попали в громкий секс-скандал в Европе
22:31
Убийство Гандзюк: источники в СБУ раскрыли новые подробности дела
22:00
Ехали в Польшу: два автобуса с пассажирами попали в аварию под Полтавой, фото
21:20
СБУ обнаружила крупную растрату госсредств в "Укрзализныце"
20:58
Бойцы ВСУ на Донбассе потренировались в стрельбе из мощного оружия: опубликованы впечатляющие фото
20:29
Скрывался шесть лет: появились новые подробности, фото и видео задержания авторитета "Клоуна"
19:55
Под Киевом спасатели освободили замурованную заживо кошку: видео
19:39
В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса
19:15
В Киеве молодой парень чудом выжил после жуткого ЧП
18:44
В США запустили ракету с украинской "начинкой": опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: фото

воскресенье, 16 февраля 2020, 23:58
переглянути новину українською

В Броварах работник полиции, находясь вне службы, за рулем автомобиля "Nissan" сбил двух человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, мужчина не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение и совершил наезд на двух человек.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов назначил служебное розслдидування по данному факту.

Позиция руководства полиции Киевщины в этом вопросе категорична - каждый полицейский, если он совершил преступление, несмотря на должности и звания, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: