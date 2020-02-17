Появится ли "Бабий Яр" в метро Киева: новые данные о переименовании станции

В Институте национальной памяти не поддержали идею переименования станции метро "Дорогожичи" в Киеве на "Бабий Яр", поскольку название "Дорогожичи" также является историческим, и оно впервые упоминалось еще 1000 лет назад.

Об этом сообщает "Небоскреб".

По мнению специалистов Института национальной памяти название "Дорогожичи" является давним киевским топонимом. Впервые он упоминается в Ипатьевской летописи в контексте событий 10 века. Топоним "Бабий Яр" известен с 19 века и тоже является исконно киевским.

Дорогожичами называют довольно большую территорию между Сырцом, Куреневкой, Шулявкой, Лукьяновкой и Татаркой. Сегодня в Киеве есть одноименная улица Дорогожицкая. В 19 веке Дорогожицкой называлась современная улица Юрия Ильенко.

Бабий Яр является названием конкретного урочища в местности Дорогожичи, а также одним из самых известных в мире мест памяти о Холокосте. На сегодня это название в Киеве уже имеет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и остановка троллейбуса №23 рядом со станцией метро Дорогожичи.

Ни один из этих топонимов нельзя рассматривать как такой, который находится под угрозой или забытым. Они оба являются важной частью памяти киевлян, подчеркивают в Институте нацпамяти.

Инициатива переименовать станцию метро Дорогожичи не имеет никакого отношения к декоммунизации, ведь название "Дорогожичи" является историческим и уходит своими корнями к Киевской Руси, а сама станция получила название уже во времена независимой Украины - в 2000 году.

Решение о переименовании может принять только Киевский городской совет. Но прежде чем предложение попадет на рассмотрение депутатов Киевсовета, его должна поддержать Комиссия по вопросам переименований при Киевской городской государственной администрации, которая обязательно должна учесть отношение к этому киевлян. В комиссию входят историки, краеведы, языковеды. Приоритетная задача этой комиссии, как и в целом процесса переименований - возвращение исторических названий объектам Киева. Также комиссия следит за тем, чтобы названия не дублировались.

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