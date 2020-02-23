В Киеве молодая девушка совершила странную кражу: в сети показали видео

В сети появилось видео наглой кражи, в одной из парикмахерских Киева девушка украла ножницы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"В одной из парикмахерских Киева эта блондинка похитила ножницы. Зачем они ей и что она могла похитить еще в других местах - загадка, но лучше ее поймать до момента, когда будет воровать на миллионы", - говорится в сообщении.

"Наверное готовится к открытию своего бизнеса", "Может захотела кончики подровнять, а денег на мастера не хватает", "Хороший инструмент может стоить и 1000 $. Но вряд ли они используются в данном салоне. Но все равно не приятная ситуация", " Может у человека клептомания", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", полицейские в конце января задержали девушек, которые пытались ограбить прохожую на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Ранее в Киеве в магазине косметики девушка положила себе в сумку товар, который ей понравился, и вышла, не расплатившись на кассе.