В Киеве посреди ночи прогремел мощный взрыв: первые подробности и кадры с места

В ночь на понедельник, 24 февраля, в Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского, 26 преступники взорвали отделение "Таскомбанка".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Жители соседних домов, которые находятся неподалеку, рассказали, что слышали громкий хлопок, но где именно он произошел - не было ясно. Лишь спустя полтора часа выяснилось, что эпицентр взрыва находится в отделении "Таскомбанка".

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От взрыва здание получило серьезные повреждения, но банкомат, который и был целью злоумышленников, остался целый.

В результате ЧП никто не пострадал.

Все детали происшествия выяснят правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве грабители забрали более 2 миллионов гривен прямо с движущегося автомобиля.

Также, неизвестный с оружием ограбил финансовое учреждение в Киеве на ул. Старовокзальной. Отмечалось, что во время ограбления в банке отсутствовали посетители.