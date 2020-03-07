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Напал в маршрутке: в Киеве грабитель избил полицейскую, которая возвращалась с празднования 8 марта

суббота, 07 марта 2020, 13:00
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В Киеве в маршрутке, которая ехала в Бровары неадекват напал на девушку-полицейскую за то, что она ему отказала в его "ухаживании".

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Работник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво.

Девушка предупредила наглого "ухажера", что она работает в полиции и попросила, чтобы он не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать.

Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой было носовое кровотечение, оказали посильную помощь.

На место происшествия оперативно прибыли столичные работники полиции и задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины.

Им оказался "хорошо известный" для руководства полиции Киевщины житель Броваров. Он неоднократно приходил на прием граждан к руководителю полиции области Андрею Небытову с просьбой принять меры к его бывшей жене, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой, требовал привлечь их к уголовной ответственности.

За разбойное нападение на работника полиции Киевщины столичными правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в понедельник, 2 марта, в Одессе, на улице Королева неизвестный молодой человек напал на девушку, однако его задержали и провели с ним разъяснительную работу.

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