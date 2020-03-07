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Под Киевом грузовик раздавил авто: много погибших, фото

суббота, 07 марта 2020, 18:05
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Жуткое ДТП произошло вблизи Борисполя, в результате которого погибли трое детей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла под городом Борисполь на Кольцевой дороге, там грузовик практически раздавил легковушку.

Авария между грузовиком и легковым авто лишила жизни трех человек (с легковушки) и еще одного травмировала.

Информация о причинах этой аварии устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", в Польше в результате ДТП с участием микроавтобуса и автобуса погиб 18-летний гражданин Украины, еще четверо украинцев получили травмы.

Напомним, что ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП, вылетев на встречную полосу.

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