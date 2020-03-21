Как строили в Киеве памятник "Родина-мать" и как он выглядит изнутри: фото

Журналисты открыли завесу тайны известного памятника Родине-матери, который таит довольно много секретов, несмотря на почти 40-летнюю историю своего существования.

О них пишет "Апостроф" со ссылкой на Украинская правда.

Решение о строительстве мемориального комплекса в ЦК КПСС утвердили в 1973 году.

Известного скульптора-монументалиста Евгения Вучетича, который был одержим идеей открытия мемориала в Киеве, эта новость застала в домашней мастерской в Москве. О том, что партия дает добро, Вучетич узнал от своего товарища, скульптора Фридриха Согояна, который зашел к нему в гости. Закончить задуманное Евгению Вучетичу не судилось. Он умер в 1974-м.

Проект подхватил и довел до конца украинец Василий Бородай. Памятник, строительство которого было начато в 1976 году, был закончен в 1981-м. Некоторые механизмы использовали впервые во время строительства.

Скульптура Родина-мать была первой в мире такой масштабной цельносварной металлической конструкцией. Собирали Родину, нанизанную на внутренний металлический каркас, частями из листов нержавеющей стали. Их скрепили воедино специалисты Института электросварки имени Патона. Общая длина уникального даже по сегодняшним меркам шва – больше 20 километров.

Итогом масштабной коллективной работы скульпторов, архитекторов, инженеров, различных НИИ, металлургов и машиностроителей стал монумент высотой 102 метра. Он обогнал Статую Свободы в Нью-Йорке на 9 метров и Христа в Рио-де-Жанейро – на 56.

В тоже время, мало кто знает, что под самой скульптурой находится огромный колодец, за счет которого, по сути, и держится 500-тонное сооружение. Чтобы попасть в колодец, нужно сначала пройти по лабиринтам служебных помещений, преодолеть несколько лестничных пролетов и дверей с кодовыми замками. Под гул вентиляционной системы.

Колодец уходит под землю на 17,8 метра. Его диаметр 34 метра. Толщина внешней бетонной оболочки – один метр. Для сравнения – высота среднестатистической пятиэтажной "хрущевки" достигает 15 метров. А глубина Азовского моря – 14 метров.

Туристов особо привлекают смотровые площадки Родины-матери. Верхняя – на высоте 91 метр, возле щита – стала доступна после развала СССР. Раньше туда поднимался только технический персонал. Самая популярная, нижняя, находится сверху постамента, на высоте 36,6 метра, у подножия скульптуры. Взрослому сюда можно попасть за 100 гривен. Студентам билеты продают по 70. Детей до шести лет не пускают.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось красивое видео Киева, снятое с высоты птичьего полета, на котором видно Родину-мать.

Также ранее Родину-мать в Киеве украсили венком.