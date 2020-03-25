На мосту Патона в Киеве авто с молодежью совершило "кульбит": фото и видео ДТП

В среду, 25 марта, в Киеве на мосту Патона перевернулся автомобиль с компанией молодых людей в салоне.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

ДТП произошло около 20:40 на дороге в сторону центра города. Водитель машины марки Dacia Logan (AA7913BT) не справился с управлением. Авто влетело в попутный Daewoo, потом в отбойник, от чего перевернулось на крышу.

Водитель Daewoo объяснил, что увидел только в зеркало, что как-то несется на высокой скорости, а затем - удар.

Вследствие аварии госпитализировали пассажиров Dacia. Сам водитель теперь дает объяснения работникам полиции.

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В сети опубликовали видео из салона за несколько мгновений до столкновения с переворотом. На кадрах видно, что в машине веселилась компания молодых ребят.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве полицейские задержали пьяного водителя автомобиля "Новой почты", который пытался доказать правоохранителям, что не употреблял спиртные напитки.