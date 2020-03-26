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В Киеве такси попало в ужасное ДТП: появились подробности, фото и видео с места

четверг, 26 марта 2020, 09:59
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В четверг, 26 марта, на Воздухофлотском проспекте в Киеве разбился автомобиль Renault от службы такси Bolt, погибла пассажирка.

Фото и видео с места происшествия опубликованы на Facebook-странице "Киев Оперативный".

По словам свидетелей, такси на высокой скорости врезалось в конструкцию пешеходного перехода. На месте скончалась пассажирка такси. Водитель госпитализирован в критическом состоянии, он без сознания.


На место аварии прибыла дочка погибшей, которую также госпитализировали с острой реакцией на стресс.

Из-за ДТП на Воздухофлотском проспекте образовался длинный затор.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на четверг, 26 марта, на Одесской трассе под Киевом столкнулись грузовой Mercedes-Benz и два автобуса ПАЗ. В результате инцидента погибли два человека, еще четверо оказались в больнице.

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