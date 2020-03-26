В Киеве такси попало в ужасное ДТП: появились подробности, фото и видео с места

В четверг, 26 марта, на Воздухофлотском проспекте в Киеве разбился автомобиль Renault от службы такси Bolt, погибла пассажирка.
Фото и видео с места происшествия опубликованы на Facebook-странице "Киев Оперативный".
По словам свидетелей, такси на высокой скорости врезалось в конструкцию пешеходного перехода. На месте скончалась пассажирка такси. Водитель госпитализирован в критическом состоянии, он без сознания.
На место аварии прибыла дочка погибшей, которую также госпитализировали с острой реакцией на стресс.
Из-за ДТП на Воздухофлотском проспекте образовался длинный затор.
Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на четверг, 26 марта, на Одесской трассе под Киевом столкнулись грузовой Mercedes-Benz и два автобуса ПАЗ. В результате инцидента погибли два человека, еще четверо оказались в больнице.