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У пассажира поезда "Рига-Киев" нашли коронавирус - в вагонах ехали сотни людей: фото

пятница, 27 марта 2020, 00:02
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В четверг, 26 марта, медики подтвердили коронавирус у одного из пассажиров поезда "Рига-Киев", который прибыл в украинскую столицу 23 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В поезде, который приехал в Украину в рамках эвакуации, организованной МИД Украины, чтобы вернуть домой украинцев, которые застряли за рубежом, находилось около 650 человек, и все они потенциально могли инфицироваться.

Сейчас спасатели провели дезинфекцию в вагонах поезда "Рига-Киев", чтобы инфекция не распространялась дальше.

О состоянии инфицированного пока не известно.

Напомним, что пассажиров поезда несколько часов не выпускали из вагонов, поскольку по информации правоохранителей в поезде "практически в каждом вагоне были люди с температурой под 40".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в нескольких пассажиров с поезда "Рига-Киев", который был остановлен на вокзале в Киеве, было выявлено подозрение на коронавирус.

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