РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:16
В России нашли мертвым важного чиновника: подробности
18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На украинском телеканале заметили "двойника" одиозной пропагандистки Кремля: фото

суббота, 22 декабря 2018, 07:36

На телеканале "112 Украина" заметили телеведущую, сильно похожую на одиозную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Денис Казанский, опубликовав для сравнения фото.

"На 112-м клон Скабеевой. Смешно. Проблема пророссийских политиков в том, что они пытаются превратить Украину в такую же пародию на Россию. Во всем и везде. И ничего другого не знают и не умеют", - отметил журналист.

"Кстати, да. Считается, что если работает там, то и тут работать будет", "Матрицу опять задвоило", "Таки украинка красивее", "Самое ужасное,что милионы людей хавают эти помои, а потом идут голосовать и выбирают какую-нибудь мразь, которая говорит, что говно это вкусно, что водка помогает от всех болезней и брат твой, который тебя пиздил и наебывал 350 лет, оказывается, твой лучший друг", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре ведущая на одном из путинских телеканалов Ольга Скабеева выдала фейк, появлению которого послужило введение военного положения в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как хвост виляет собакой: чем заканчиваются информационные войны в украинских реалиях

ТВ переходит на украинский язык: иглу России сломали, но есть несколько угроз

В Украине нашли средство против главного оружия Кремля на Донбассе, но есть нюанс

Не только ВКонтакте: в Украине хотят запретить еще 20 сайтов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: