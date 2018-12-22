На украинском телеканале заметили "двойника" одиозной пропагандистки Кремля: фото

На телеканале "112 Украина" заметили телеведущую, сильно похожую на одиозную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Денис Казанский, опубликовав для сравнения фото.

"На 112-м клон Скабеевой. Смешно. Проблема пророссийских политиков в том, что они пытаются превратить Украину в такую же пародию на Россию. Во всем и везде. И ничего другого не знают и не умеют", - отметил журналист.

"Кстати, да. Считается, что если работает там, то и тут работать будет", "Матрицу опять задвоило", "Таки украинка красивее", "Самое ужасное,что милионы людей хавают эти помои, а потом идут голосовать и выбирают какую-нибудь мразь, которая говорит, что говно это вкусно, что водка помогает от всех болезней и брат твой, который тебя пиздил и наебывал 350 лет, оказывается, твой лучший друг", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре ведущая на одном из путинских телеканалов Ольга Скабеева выдала фейк, появлению которого послужило введение военного положения в Украине.