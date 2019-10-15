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Российский пропагандист оказался въездным в Украину и разгуливает по Киеву: фото и реакция СБУ

вторник, 15 октября 2019, 21:37
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Российский пропагандист, генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников приехал в Киев, где, в частности, посетил Киево-Печерскую лавру.

Фотографиями своего визита в Украину он поделился на странице в Instagram.

Корчевников также посетил Международный фестиваль православного кино "Покров", на котором телеканалу "Спас" была присуджена премия.

"А это отец Александр Клименко - победитель украинского "Голоса" и его матушка Светлана", - говорится в подписи к фото.

14 октября Корчевников опубликовал видео, на котором объявил сбор средств на восстановление больницы в Киево-Печерской Лавре.

В Госпогранслужбе заявили, что в отношении россиянина запрета на въезд в Украину не было, передает "Укринформ".

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская также заявили о том, что, предположительно, запрета не было, передает "UA Крым".

"Если вы говорите, что он уже заехал, то, наверное, у него не было запрета. Их тысячи, их сотни, я думаю, что их больше тысячи, там десятки тысяч. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим как раз журналистов нам помогать, обращать внимание. Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему заранее въезд", - сказала она.

Напомним, Борис Корчевников был внесен в базу "Миротворца" как пропагандист и пособник террористов. В 2017 году он посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.

Как сообщал "Апостроф", в 2014 году СБУ запретила въезд в Украину 35 российским работникам СМИ на срок от 3 до 5 лет. В опубликованном списке был также Борис Корчевников. "Компанию" ему составили такие одиозные личности, как Иван Охлобыстин, Дмитрий Киселев, Михаил Леонтьев, Алексей Пушков, Сергей Доренко, Владимир Соловьев, Аркадий Мамонтов и другие.

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