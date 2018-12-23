NASA опубликовал снимок самой яркой кометы в 2018 году

NASA показала самую яркую комету, которая была видна в небе в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Уникальная комета называется Виртанена, ее снял орбитальный телескоп Hubble. Изображение высокого качества было получено при помощи камеры Wide Field Camera 3, которая ведет наблюдения и может фиксировать объекты в широком диапазоне волн.

"В момент съемки комета находилась в 12 миллионах километров от Земли. Она приблизилась к Земле на минимальное расстояние 16 декабря. Это короткопериодическая комета, которая в следующий раз вернется к Солнцу через 5,4 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", астрономы получили беспрецедентные данные о составе планеты HR 8799c - газового гиганта примерно в семь раз массивнее Юпитера, делающего полный оборот вокруг своей звезды каждые 200 лет.