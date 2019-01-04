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Млечный Путь столкнется с соседней галактикой: ученые озвучили катастрофический прогноз

пятница, 04 января 2019, 23:25

Галактика Млечный Путь, в которой находится и Солнечная система с планетой Земля, может столкнуться с соседней галактикой, что обернется катастрофическими последствиями.

Об этом со ссылкой на астрономов сообщает The Guardian.

Открытие было сделано на основе компьютерной симуляции движения карликовой галактики под названием Большое Магелланово облако. Она - одна из многих галактик-спутников, которые вращаются вокруг Млечного пути. Как оказалось, вместо того, чтобы двигаться по орбите на безопасном расстоянии или оторваться от гравитационного поля нашей галактики, Большому Магеллановому облаку суждено врезаться в нее.

Сейчас она находится на расстоянии примерно 163 тысяч световых лет от нашей галактики. Она двигалась со скоростью 400 километров в секунду вглубь Вселенной. Но симуляция астрофизиков из Университета Дархама обнаружила, что Большое Магелланово облако замедлилось и развернулось в сторону Млечного пути. Поэтому столкновение галактик произойдет примерно через 2,5 миллиарда лет. Хоть вероятность столкновения звезд и планет мала, удар целой галактики, масса которой в 250 миллиардов раз превышает массу Солнца, станет сокрушительным.

"Весь Млечный путь дрогнет. А целая Солнечная система может вылететь в открытый космос", - сказал директор Института вычислительной космологии Карлос Фрэнк.

"Если это действительно произойдет, я не вижу возможности для наших потомков пережить такое", - добавил он. В свою очередь ученый Мариуш Каутун подсчитал, что вероятность того, что Солнечная система после столкновения покинет Млечный путь очень мала. По его подсчетам, шансы, что это произойдет, не превышают 1-3%.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 ноября мимо Земли пролетела "Комета смерти", которая напоминает по своей форме человеческий череп.

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