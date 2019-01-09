Boeing совместно с NASA создают пассажирский лайнер с необычными крыльями: фото

Компания Boeing совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) представила концепт пассажирского авиалайнера с крылом уникальной конструкции.

Об этом сообщается на сайте Boeing.

Как отмечается, крыло нового самолета имеет особую конструкцию, которая очень сильно отличается от обычных монопланов. На английском название конструкции крыла звучит, как Transonic Truss-Braced Wing (TTBW). Его размах составляет 52 метра, что значительно больше обычного крыла для авиалайнеров семейства Boeing 737. К тому же законцовки крыла планируют складывать как у Boeing 777X.

Благодаря такому большому размаху и форме крыла планируется обеспечить беспрецедентную аэродинамическую эффективность во время полета на скорости 0,8 Маха. Испытания этого концепта в аэродинамический трубе продолжаются уже около 10 лет в рамках программы Subsonic Ultra Green Aircraft Research (SUGAR).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подразделение Boeing, специализирующееся на бизнес-джетах, запускает программу BBJ-777 X. Она предполагает строительство самолетов, которые смогут без пересадки летать практически в любые города мира.