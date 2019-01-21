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В России придумали Земле новый конец света: жить осталось 49 лет

понедельник, 21 января 2019, 02:28

В 2068 году все на Земле может погибнуть из-за столкновения с астероидом Апофис.

Об этом сообщает ТАСС.

"Резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году", — говорится в докладе.

Согласно расчетам, сближение астероида с Землей в 2068 году может закончиться столкновением, если Апофис будет двигаться по траектории, которая предполагает проход небесного тела в 2044 году в 44 млн км от Земли, а в 2051 году — в 0,76 млн км, в 2060 году — в 5 млн км.

По расчетам исследователей, сближение Апофиса с Землей может произойти также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, но на расстоянии всего от 1 до 10 млн км.

Астероид может столкнуться с Землей и в 2060 году, но для этого он должен двигаться по траектории с минимальным геоцентрическим расстоянием до Земли в 2068 году в 0,1 млн км.

"Траектория, ведущая к соударению в 2069 году, близка к траектории соударения в 2068 году, минимальное геоцентрическое расстояние в 2051 году — 0,76 млн км, в 2068 году — 0,1 млн км", - считают исследователи.

В сети тут же стали обсуждать заявление.

Как сообщал "Апостроф", NASA опубликовало впечатляющие фото равнины на Марсе.

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