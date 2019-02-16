NASA попрощалось с легендарным марсоходим Opportunity: последние фото и видео

В среду, 13 февраля, предпринята последняя попытка связаться с ровером Opportunity (Mars Exploration Rover Opportunity), который проводил исследования Марса.

Об том сообщает ресурс Live Science.

Opportunity Mars замолчал восемь месяцев назад, исчезнув с радаров после мощной пыльной бури на Красной планете. По мере того как вокруг ровера и по всему Марсу поднималась густая пыль, солнечные батареи перестали давать питание для поддержания его жизнедеятельности. Когда после долгой бури атмосфера Марса прояснилась достаточно, чтобы солнечный свет достиг солнечных панелей ровера, ответа по-прежнему не было.

Последний сигнал от Opportunity пришел 10 июня. Инженеры предполагают, что из-за длительного простоя, цикл сна ровера был нарушен и разряд бортовых батарей оказался слишком глубоким.

Как сказал руководитель миссии Джон Каллас, полгода команда предпринимала все возможные действия, чтобы "реанимировать" марсоход, но безуспешно. В итоге было принято решение отпустить Opportunity - дальнейшие попытки уже были бы неоправданной тратой времени и денег.

За 15 лет службы аппарат успел передать на Землю множество фотографий рельефа Марса, совершить полезные астрономические наблюдения и предоставить доказательства в пользу того, что несколько миллиардов лет назад на Марсе была вода, а значит, могла существовать и жизнь.

Opportunity - один из двух легендарных марсоходов NASA, запущенный еще в 2003 году в рамках проекта Mars Exploration Rover. На протяжении 15 лет (превысив ожидаемый срок функционирования в 60 раз)Opportunity был лидером в области исследования планеты, рассказывая нам о давнем прошлом Марса как влажной, потенциально обитаемой планеты и показывая неизведанные марсианские ландшафт.

Напомним, его близнец, Spirit, был объявлен мертвым в 2011 году, через год после того, как он застрял в песке и прекратил связь.

Как сообщал "Апостроф", NASA опубликовало видео марафона марсохода Opportunity, который с января 2004 года по апрель 2015 года прошел 42,2 км по Марсу от своей первоначальной точки до кратера Игл.