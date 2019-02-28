Появилось видео испытания уникального летающего такси

Компания Airbus испытала прототип своего беспилотного аэротакси Vahana.
Об этом сообщает ЦТС.
Vahana - это проект по разработке летающего такси компании Airbus, берущий свое начало в 2016 году. Первый полет аэротакси Vahana состоялся 31 января 2018 года.
В сети опубликовали видео испытания, на котором видно, как аппарат переходит из режима вертикального взлета в режим горизонтального полета.
Как сообщили разработчики Vahana, в целом прототип аэротакси совершил 50 полноценных тестовых полетов общей продолжительностью более пяти часов. При этом отмечается, что уменьшенная модель аппарата выполнила уже целых 1 277 полетов общей продолжительностью более 51 часа.
Как сообщал "Апостроф", в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) прошли первые испытания беспилотного летающего такси.