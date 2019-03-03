Прорыв в борьбе с раком: украинские ученые провели уникальную операцию

В Днепре в областной больнице им. Мечникова провели первую в Украине операцию, которая дала шансы на полное выздоровление больному раком щитовидной железы на 4-й стадии.

Об этом сообщается на странице Эндокринной хирургии больницы Мечникова в Facebook.

У пациента была опухоль в 3 сантиметра с инвазией в претиреоидные мышцы и множество метастаз длиной от 3 до 6 сантиметров.

"Пациент благополучно выздоравливает, можно утверждать о максимально возможном радикализме проведенной операции, во всяком случае, о тотальном удалении макроскопически видимых метастазов рака, а при йодчувствительности опухоли – об очень хорошем прогнозе и полном излечении этого пациента", - рассказали медики.

Для удаления метастаз врачам пришлось разрезать не только горло, а и грудную клетку, пишет газета "Экспресс".

"Раньше в Украине метастазы не удаляли из средостения (часть груди, где находится сердце и аорта. – "Апостроф".) хирургическим способом. Их приходилось оставлять, что ухудшало эффективность лечения", – рассказал хирург, проводивший операцию, Илья Дейнеко.

По его словам, медики решили рискнуть и одновременно с шеей удалить метастазы и в груди.

Во время операции хирурги применили ноу-хау - верхнюю частичную стернотомию, при которой значительно меньший разрез и меньшее травмирование кожи и органов позволяет полностью удалить метастазы.

По материалам OBOZREVATEL.