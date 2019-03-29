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Берегись, человек: Boston Dynamics показали на видео новейшего робота

пятница, 29 марта 2019, 01:24

Американские инженеры из Boston Dynamics опубликовали в сети видео со своим новым роботом.

На этот раз был показан робот, который будет способен заменить человека, работающего на логистических склада. Так, новый робот Boston Dynamics оснащен двумя колесами и рукой-манипулятором.

Он довольно ловко способен разбирать прибывшие на склад поддоны с грузом. В частности, на видео показан процесс разгрузки одного из таких поддонов. Заметно, что для подъема ящиков робот использует манипулятор, который оснащен присосками. Таким образом компании удалось избежать проблем с регулирование силы давления манипулятора робота, если бы он брал груз "в тиски".

Отмечается, что показанная на видео модель способна поднимать груз, весом до 15 килограмм.

Как сообщал "Апостроф", ранее Boston Dynamics показала прыгающего колесного робота.

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