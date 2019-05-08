Опубликованы первые фото бюджетного iPhone от Apple

В сети показали, как будет выглядеть iPhone доступной серии - Xr 2019 и рассказали о характеристиках новой модели.

Об этом сообщает OnLeaks.

Так, iPhone Xr 2019 будет похож на своего предыдущего собрата. Но будут и отличия. В частности, в него будет встроена двойная основная камера, которая расположена в одном блоке с LED-вспышкой. Разрешение модулей составит по 12 Мп. Второй будет выполнять функцию телеобъектива с 2-кратным оптическим приближением.

Помимо этого, смартфон будет оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма. Он будет работать на новом чипсете Apple A13 Bionic. Новая модель будет стоить 749 долларов (около 20 тысяч гривен).

Презентация нового iPhone планируется осенью.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Apple готовится к презентации новых iPhone.