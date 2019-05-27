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Ученые нашли спасение для фанатов "Игры престолов"

понедельник, 27 мая 2019, 17:27
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Ученые доказали, что точечное стирание памяти возможно, а это, в свою очередь, может помочь фанатам сериала "Игра престолов" удалить из своей памяти не понравившуюся концовку.

Об этом сообщает издание Science Daily.

Такое исследование провели методом экспериментов на грызунах. Так, одним из центров хранения воспоминаний в человеческом мозге считается гиппокамп. А точечная стимуляция гиппокампа способна подавить негативные воспоминания.

Гиппокамп - небольшая структура состоит из нескольких субрегионов, которые координируются между собой для управления памятью. Согласно новому исследованию нейробиологов из Бостонского университета, стимуляция определенных областей гиппокампа может стать ключом к управлению воспоминаниями.

"Используя методы оптогенетики, авторы работы определили, какие именно клетки гиппокампа активируются у самцов мышей при формировании памяти о положительном, нейтральном и отрицательном опыте. Затем ученые подействовали на эти клетки светом и искусственно вызвали определенные воспоминания", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что различные части гиппокампа играют разные роли в управлении памятью. Активация клеток, расположенных на его верхушке, устраняет травму от плохих воспоминаний, работая как аналог экспозиционной терапии. Однако воздействие на нижнюю часть вызывало продолжительные приступы тревоги и страха.

По мнению авторов работы, прицельное воздействие на отдельные области гиппокампа может стать перспективным методом лечения повышенной тревожности и посттравматического стрессового расстройства. Эта методика может также улучшить когнитивные способности.

Известно, что мозг человека и мыши заметно отличаются. Это значит, что до манипулирования воспоминаниями у человека еще далеко. Тем не менее, искусственная активация или подавление воспоминаний уже не кажутся научной фантастикой.

Исходя из этого, фанаты "Игры престолов" вскоре смогут воспользоваться данным методом, чтобы забыть концовку сериала. Напомним, его поклонники очень болезненно восприняли финальный сезон, и даже писали петицию, чтобы пересняли серии.

Как сообщал "Лайм", 19 мая канал HBO показал уже 6 серию 8 сезона "Игры престолов".

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