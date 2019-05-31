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Сотни дронов устроили фантастическое шоу в Китае: впечатляющее видео

пятница, 31 мая 2019, 04:25
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В китайском городе Гуйян в рамках выставки China International Big Data Industry Expo 2019 показали изумительное шоу дронов.

Видео с выставки опубликовано на видеохостинге Youtube.

Как отмечается, выставка, которая проводится уже пятый год подряд, пользовалась большим успехом. Кроме форума, во время которого обсуждалось инновационное развитие, а также технологии будущего, известные компании представили на выставке свои передовые технологии.

По данным местных СМИ, выставка в 2019 году поставила рекорд по количеству участников. Речь идет об участии 59 стран и 448 компаний. Впрочем, если говорит о компаниях, большинство из них были китайскими. Количество иностранных компаний в этом году достигло 156.

Впрочем, одним из самых запоминающихся моментов выставки стало световое шоу, в котором были задействованы 526 дронов. Беспилотные аппараты формировали в ночном небе трехмерные фигуры, а также переливались всеми цветами радуги.

Как сообщал "Апостроф", ранее японские танцовщицы поразили сеть необычным шоу с дронами.

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