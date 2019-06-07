​В Украине ввели новую схему лечения одной из самых опасных болезней

Минздрав Украины утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Это новейшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья. Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на новые стандарты лечения ВИЧ Украина официально переходит первой из всех стран Восточной Европы и Центральной Азии.

"Отныне лечение инфекции станет не только эффективным, удобным, но и экономически доступным. По новому подходу, в качестве основной схемы лечения будет использоваться препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производят 9 компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и в настоящее время для Украины стоит 5 грн 40 копеек", - сказано в сообщении.

Новый протокол предусматривает, что диагностирование ВИЧ отныне возможно только 2 быстрыми тестами различных производителей. Это позволит поставить человека на учет быстрее, а значит, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции. Кроме этого, новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

"Главная инновация нового протокола - введение подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ предоставляться комплексно. Подходы будут упрощены и стандартизированы, а доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится", - говорится в сообщении.

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