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​ВНО 2019: опубликованы пороговые баллы по предметам

четверг, 13 июня 2019, 18:02
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Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы внешнего независимого оценивания в 2019 году.

Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

Баллы определены по таким предметам: математика, физика, украинский язык и литература.

Комиссия определила следующие пороговые баллы:

  • математика - 11;
  • украинский язык и литература - 23;
  • физика - 13.

От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по этим предметам, порог "сдал/не сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе - 84% абитуриентов, по математике - 81,83%, по физике - 85%.

Результаты тестирования по вышеуказанным предметам будут опубликованы на информационных страницах участников 14 июня 2019 года.

Порог "сдал / не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник внешнего независимого оценивания, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов.

Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы нововведения в украинских школах в 2019 году.

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