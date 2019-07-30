В NASA назвали неожиданную причину увеличения числа землетрясений

Исследователи NASA связали рост количества землетрясений на Земле с отдалением от планеты ее спутника – Луны.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на сотрудника Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства Мэтью Фанка.

Согласно проведенным исследованиям, сокращение магнитного воздействия спутника приводит к замедлению вращения Земли.

"Гравитация Луны создает приливные волны на Земле. Эти волны пытаются вращаться с той же скоростью, что и остальные планеты. По мере того, как она движется впереди Луны, спутник пытается оттащить нас назад. Это и замедляет вращение Земли", - заявил Фанк.

В то же время ученые из Университета Колорадо и из Университета Монтаны представили историю землетрясений магнитудой 7 и более, произошедших на Земле с 1900 года. Согласно исследованиям, рост количества землетрясений (до 25-30 в год) происходил именно тогда, когда скорость вращения Земли снижалась.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Калифорнии, США произошло самое мощное землетрясение в регионе за 25 лет (7,1 балла по шкале Рихтера), его эпицентр располагался в пустынной зоне в 300 км от Лос-Анджелеса, после него образовался огромный разлом, который виден на фото со спутников.