Ученые нашли череп уникального животного возрастом 1,2 миллиона лет

На Таманском полуострове в России археологи обнаружили череп эласмотерия, представителя древнего вида носорогов, обитавших на просторах Евразии более миллиона лет назад.

Об этом сообщает местное издание "Дон-ТР".

Как отмечается, до этой находки на планете был обнаружен только один подобный фрагмент доисторического животного. Сейчас его экспонируют в Азовском музее. Обнаруженный археологами исполин - в полтора раза больше своего собрата. Его пол учёные пока не определили. Однако уже установлено, что возраст находки примерно 1,2 млн лет.

"Это животное было описано в 1912 году из данного местонахождения, но по отдельным зубам. А мы почти сто лет спустя нашли первый череп этого животного. Вот когда мы говорим о мировом значении - их всего два в мире и оба находятся у нас. Поэтому это сенсация!", - говорит заведующая отделом палеонтологии и природы Азовского музея-заповедника Галина Тимонина.

Эласмотерии – род носорогов, обитавших на территории Евразии с плиоцена до плейстоцена. Отличались крупными размерами (длина до 6 метров, высота до 2,5 метра, вес до 5 тонн). Главная особенность — крупный куполообразный вырост на лбу. Некоторыми учеными считается, что на нём находился длинный (более 1,5 м) и толстый рог. В то же время, кости купола очень тонкие, а сам купол имеет губчатую структуру. Рога на тонких носовых костях, возможно, не было. Известны вероятные наскальные изображения животного (Капова пещера на Урале, пещеры Испании).

Реконструкции вероятного внешнего вида эласмотериев:

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