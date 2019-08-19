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В оккупированном Крыму обнаружили загадочный саркофаг

понедельник, 19 августа 2019, 04:35
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В оккупированном Российской Федерацией Крыму во время раскопок античного города Мирмекий обнаружили загадочный саркофаг.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам начальника Мирмекийской экспедиции российского Эрмитажа Александра Бутягина, уникальность саркофага в том, что он сделан из цельного куска камня.

"Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени", - сказал он.

Бутягин уточнил, что саркофаг, обнаруженный на территории Керчи, имеет небольшие размеры каменного ящика, вероятно, в нем был захоронен младенец.

"Однако археологи не обнаружили внутри ничего при том, что перекрывавшая могилу каменная плита осталась непотревоженной. Возможно, сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине", - добавил он.

Ученые предполагают, что обнаруженное погребение относится к архаическому времени и датируется второй половиной VI века до нашей эры.

Как известно, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предлагает ввести санкции за незаконные археологические раскопки, которые оккупанты проводят в Крыму.

Мирмекий - античный город, который основали греки в первой половине VI века до н.э. на берегу Керченского пролива, входивший в состав Боспорского царства. Он располагался к востоку от Пантикапея (современный мыс Карантинный в черте города Керчь). Является объектом культурного наследия.

Напомним, в 2017 году археологи в Крыму показали находку с изображением трезубца.

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