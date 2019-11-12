Ученые зафиксировали в космосе мощный термоядерный взрыв: что произошло, видео

Ученые NASA зафиксировали мощный термоядерный взрыв в космосе, который удалось отследить благодаря ренггеновскому излучению.

Об открытии сообщает "Апостроф" со ссылкой на Science Alert.

На орбитальной обсерватории NICER, приборы которой первыми уловили небезопасное излучение, предполагают, что взорвался пульсар. Это - остатки звезды, которая взорвалась сверхновой, но не образовала черную дыру.

Пульсар взорвался еще в августе. Звезда выбросила такое количество энергии, как Солнце за 10 дней.



Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что NASA намерено в 2020 году запустить в космос три орбитальных телескопа, которые смогут измерить поляризацию космических лучей в черных дырах, нейтронных звездах и пульсарах. Таким образом, изучать пульсары станет проще.