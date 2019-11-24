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К Земле приблизился неизвестный ранее гигантский астероид

воскресенье, 24 ноября 2019, 04:33
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К Земле приближается гигантский астероид, размерами с метеорит, который упал в российском Челябинске 15 февраля 2013.

Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Астероид обнаружили в начале ноября р Осийский средства наблюдения. 8 ноября подтверждение этому получили в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (США).

Специалисты Астрономического научного центра установили, что небесное тело сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Его поперечный размер оценивается в 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска.

Между тем а строфизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института ядерной физики МГУ Александр Панов заявил, что астероид не представляет серьезной опасности.

15 февраля 2013 на Челябинскую область упал метеоритный дождь. В 9:20 по местному времени в небе, в 30-50 км от Земли, взорвался метеорит. Ударная волна выбила окна в домах, больницах, детских садах, школах. Полопались витрины магазинов. Осколки метеорита повредили здания. В больницу с порезами и ушибами обратились более тысячи человек, часть из них была госпитализирована в тяжелом состоянии. По рассказам жителей, на небе сначала появился след, как от реактивного самолета, а затем произошел взрыв и «засияло солнце».

Как сообщал "Апостроф" ранее, 25 октября украинцы онлайн наблюдали, как потенциально опасный астероид пролетал мимо Земли.


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