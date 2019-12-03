В NASA показали невероятное фото Амазонки, сделанное из космоса

Астронавтка NASA Джессика Меир, которая сейчас находится на борту Международной космической станции, показала впечатляющую фотографию Амазонки.

Снимок она опубликовала на своей странице в Twitter.

"В этом году я благодарна за невероятную возможность увидеть нашу драгоценную планету Земля с высоты и всем тем внизу, кто хочет защитить ее", - написала Меир.

Публикацию приурочила ко Дню Благодарения, который отмечается в США 28 ноября.

На фотографии с высоты космического полета изображена самая полноводная река мира - Амазонка. Это река в Южной Америке, самая длинная река в мире и самая полноводная. Ее основные истоки, Мараньон и Укаяли берут начало в Перуанских Андах и объединяются в один поток длиной 4000 км, что течет на восток через Бразилию.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Перу близ реки Амазонка биологи обнаружили новый вид богомола, поведение которого похоже на поведение осы.