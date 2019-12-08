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Археологи раскопали одни из древнейших яиц: фото уникальной находки

воскресенье, 08 декабря 2019, 01:22
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В графстве Букингемшир (Великобритания) археологи Оксфордского университета обнаружили четыре куриных яйца, возраст которых составляет около 1 700 лет.

Об этом сообщает британское издание Daily mail публикуя фотографии с места раскопок.

Находка древнейших найденных в Европе яиц домашней птицы.датируется предположительно III-IV веком нашей эры.

Яйца были обнаружены в глубокой залитой водой яма. Благодаря нахождению в воде они неплохо сохранились. Кроме яиц, тут также нашли множество разных предметов времен римского владычества - обувь, монеты, деревянные инструменты, останки зеркал и керамики.

Ученые предполагают, что римские колонисты использовали водоем как "колодец желаний", куда нужно бросить монетку на счастье.

"Прохожие могли бросать в яму различные приношения местным божествам или духам и загадывать желания. У римлян яйца были важным символом плодородия. Мы и раньше находили яичные скорлупки и куриные кости в римских погребениях, но целое яйцо - еще никогда", - заметил профессор археологии Эдвард Биддалф.

По словам руководителя раскопок Стюарта Формена, при попытке извлечь яйца три из них разбились.

"Это были настоящие вонючие бомбочки. Даже удивительно, что мы достали одно из них целым — они все-таки хрупкие", — заметил археолог.

Единственное уцелевшее яйцо доставлено для изучения в лаборатории Оксфорда, после чего его вместе с другими находками из "колодца желаний" передадут в музей графства Букингемшир.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи из Университета Миссури в Сент-Луисе при помощи инфракрасного сканера обнаружили на семи мумиях египтянок из некрополя Дейр-эль-Медина невидимые татуировки.

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