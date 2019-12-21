Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой и вращается вокруг Земли: фото и видео

Запуск нового пассажирского космического корабля Boeing CST-100 Starliner потерпел серьезную неудачу и не сможет состыковаться с Международной космической станцией.

Об этом сообщает The Verge.

Космический аппарат стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V в пятницу, 20 декабря, в 6:36 по восточному американскому времени с мыса Канаверал (штат Флорида). Космолет не смог выйти на правильную орбиту во время полета, который сперва проходил в штатном режиме. После отделения капсулы не сработали маршевые двигатели, которые должны были добавить ей скорость.

Исправить ситуацию в ручном режиме не удалось из-за того, что Starliner в этот момент находился в мертвой зоне для связи, и слишком далеко от спутников, которые бы передали команды космическому кораблю.