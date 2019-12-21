RU  UA  EN

суббота, 21 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 декабря

16:47
Дзидзьо показал свое детское фото, на котором его не узнать
16:37
Пример для "слуг народа": львовские судьи отменили свой корпоратив и сделали доброе дело, фото
16:34
В Киеве труба пронзила кабину грузовика: опубликованы фото и видео серьезного ДТП
15:53
Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой и вращается вокруг Земли: фото и видео
15:33
Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит: это видео подарит всем праздничное настроение
13:57
Дочь Джонни Деппа украсила обложку рождественского номера именитого журнала: фото
13:50
Белорусы вышли на новую акцию протеста против интеграции с Россией: фото и видео
13:11
В Луцке с ножом напали на копов: подробности кровавой резни
12:56
Даша Астафьева показала лицо без макияжа, и ее легко спутать с молоденькой девушкой
12:56
Во Львове открыли стрельбу по пассажирскому автобусу: фото и видео
12:45
Что стало причинами трагедии в Одессе: власти сделали важное заявление
12:14
В Украине создали съедобную елку рекордных размеров: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой и вращается вокруг Земли: фото и видео

суббота, 21 декабря 2019, 15:53
переглянути новину українською

Запуск нового пассажирского космического корабля Boeing CST-100 Starliner потерпел серьезную неудачу и не сможет состыковаться с Международной космической станцией.

Об этом сообщает The Verge.

Космический аппарат стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V в пятницу, 20 декабря, в 6:36 по восточному американскому времени с мыса Канаверал (штат Флорида). Космолет не смог выйти на правильную орбиту во время полета, который сперва проходил в штатном режиме. После отделения капсулы не сработали маршевые двигатели, которые должны были добавить ей скорость.

Исправить ситуацию в ручном режиме не удалось из-за того, что Starliner в этот момент находился в мертвой зоне для связи, и слишком далеко от спутников, которые бы передали команды космическому кораблю.

Переглянути цей допис в Instagram

In an incredible display of ferocity from Space Launch Complex 41 at Cape Canaveral, United Launch Alliance’s Atlas V N22 rocket launches the Boeing Starliner capsule at 6:36am EST this morning.

Допис, поширений John Kraus

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: