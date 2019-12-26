Ученые разгадали тайну гибели древнего предка человека

Стало известно, почему вымерли представители вида Homo erectus, которые прожили 1,8 миллиона лет - это в шесть раз дольше, чем продолжительность существования Homo sapiens.

Об этом сообщает Nature.

В начале 1930-х годов нидерландские антропологи отыскали в иле вблизи берегов реки Соло на индонезийском острове Ява более 25 000 окаменелостей, включая 12 черепов и 2 ножных кости далеких предков человека Homo erectus.

Вид существовал на протяжении почти 2 миллионов лет и распространился Африкой и Азией, однако впоследствии загадочно вымер. Почему и когда именно это произошло, было загадкой для ученых.

Точная дата гибели Homo erectus долгое время была неизвестной. Ученые лишь предполагали, что вымирание, вероятно, произошло 550000-27000 лет назад. Однако авторам нового исследования удалось установить более близкую дату.

Исследовав летний ил, ученые выяснили, что найденные в Индонезии представители вида Homo Erectus массово умерли загадочной смертью в период от 117 000 до 108000 лет назад.

Более того, они, вероятно, погибли одновременно. А уже после смерти фрагменты их скелетов смыло наводнением в залив реки. Ученые считают, что причиной гибели представителей вида могут быть климатические изменения. Примерно 120000 – 110000 лет назад мир претерпел серьезных изменений: ледниковый период изменился межледниковым, а температура возросла.

Вследствие этого остров Ява стал более влажным, а климат – более тропическим. Возможно, Homo erectus было сложно приспособиться к изменениям.

"Гибель Homo erectus на Яве совпадает с распространением дождевых лесов, поэтому изменчивая среда, вероятно, способствовала их уничтожению", – отметил Расселл Чиохон, один из авторов нового исследования, в комментарии Business Insider.

По его словам, появление тропических лесов могло создать сложности для выживания представителей лесной фауны, на которых Homo erectus любили охотиться, и привести к пищевой незащищенности предков людей.

"Они, возможно, не могли найти той еды, к которой привыкли, или были уязвимыми для хищников, что обитают в тропическом лесу", – считает Чиохон.

Подтверждает теорию то, что на месте, где были найдены последние замеченные Homo erectus, были и кости разнообразных животных вроде слонов, оленей и крупного рогатого скота. Они жили и умерли одновременно с предками людей.

Новое исследование подтверждает статус Homo erectus как одного из наиболее долгоживущих видов. Они жили в течение 1,8 миллиона лет – это в шесть раз больше, чем Homo sapiens.

Однако авторы труда отмечают, что найденные на Яве останки Homo erectus рассказывают о возрасте последнего появления вида, а не конечной дате его вымирания.

"Небольшие группы Homo erectus, возможно, прожили дольше, но не оставили доказательства этого в виде окаменелостей”, – отмечает Чиохон.

Примечательно однако, что находка может дать ответ не только на вопрос, когда могли погибнуть Homo erectus, но и на то, как именно они жили и с какими видами скрещивались.

"Наше исследование доказывает, что Homo erectus не прожили достаточно долго, чтобы сосуществовать с современными людьми на Яве", – рассказывает Чиохон.

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