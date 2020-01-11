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Ученые нашли в Британии древний некрополь взрослых и детей: опубликованы фото

суббота, 11 января 2020, 15:31
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В графстве Сомерсет (Великобритания) археологи наткнулись на римский некрополь - десятки захоронений взрослых и детей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Вокруг света".

Могилы обнаружили случайно во время рытья котлован для новой школы. Захоронение ученые датируют 43-410 годами н.э.

Большинство могил закрыты надгробными плитами и изложенные изнутри камнями. В некоторых из них наряду с скелетами нашли линек посуду и ювелирные изделия. А в одной - остатки древнего ножа.

Также на месте древнего римского некрополя обнаружили захоронение железного века. В этих могилах мертвецы лежат на горизонтально, а в позе эмбриона. Для того, чтобы узнать больше об уникальных находках, ученые готовятся провести ДНК-анализ скелетов.

Как сообщал "Апостроф" ранее, неподалеку от Каира, в Саккаре, археологи нашли древнюю гробницу-некрополь.

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