Ученые нашли в Британии древний некрополь взрослых и детей: опубликованы фото

В графстве Сомерсет (Великобритания) археологи наткнулись на римский некрополь - десятки захоронений взрослых и детей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Вокруг света".

Могилы обнаружили случайно во время рытья котлован для новой школы. Захоронение ученые датируют 43-410 годами н.э.

Большинство могил закрыты надгробными плитами и изложенные изнутри камнями. В некоторых из них наряду с скелетами нашли линек посуду и ювелирные изделия. А в одной - остатки древнего ножа.

Также на месте древнего римского некрополя обнаружили захоронение железного века. В этих могилах мертвецы лежат на горизонтально, а в позе эмбриона. Для того, чтобы узнать больше об уникальных находках, ученые готовятся провести ДНК-анализ скелетов.

Как сообщал "Апостроф" ранее, неподалеку от Каира, в Саккаре, археологи нашли древнюю гробницу-некрополь.