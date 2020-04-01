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Археологи раскопали древний жертвенник месопотамского бога войны: фото

среда, 01 апреля 2020, 20:06
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На раскопках древнего шумерского города Урук в иракском районе Гирсу археологи обнаружили следы ритуального сооружения, посвященного месопотамском богу войны Нингирсу.

Об этом открытии сообщает издание Live Science, опубликовав фото с места работы археологов.

Около 5 тысяч лет тому назад (2950-2350 гг. до н.э.) эту культовую зону использовали для ритуальных шествий, религиозных пиров и жертвоприношений, что подтверждают найденные здесь многочисленные кости животных.

Археологи также обнаружили около 300 артефактов ритуальной посуды - чаш, мисок и горшков, которые, вероятно, использовались в церемониях и обрядах.

Особенно впечатляющей находкой была бронзовая статуэтка в форме утки с глазами из раковин.

В останках стен этого храма были вставлены конусы, вероятно, с магическими заклинаниями или просьбами к богам.

Глиняные таблички, обнаруженные во время раскопок в Гирсу, описывают праздничное шествие в честь бога войны Нингирсу, сына Энлиля, главного бога в месопотамском пантеоне. Кульминацией этой церемонии был пир, который проводился дважды в год.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи показали снаряжение и оружие воина бронзового века, найденное на севере Германии в долине реки Толленз.

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