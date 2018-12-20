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Кубок мира по биатлону: видео и результаты мужского спринта в Нове Место

четверг, 20 декабря 2018, 20:09

В чешском городе Нове-Место-на-Мораве в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 состоялась гонка в дисциплине спринт среди мужчин на дистанции 10 километров.

Смотрите на "Апострофе" полное видео мужского спринта в Нове Место.

Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, завершивший гонку за 23 минуты 9 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым стал россиянин Александр Логинов, третье место у шведа Мартина Понсилуомы. Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 19-м месте.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 23.09,9 (0)

2. Александр Логинов (Россия) - +21,0 (0)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) - +54,2 (0)

4. Беньямин Вегер (Австрия) - +1.03,5 (0)

5. Симон Дестьё (Франция) - +1.03,7 (1)…

19. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.25,6 (0)

34. Артем Прима (Украина) – +2.00,2 (1)

35. Сергей Семенов (Украина) – +2.01,4 (0)

73. Артем Тищенко (Украина) – +3.01,3 (2)

Напомним, что на первых двух этапах Кубка мира 2018-2019, которые прошли в Поклюке и Хохфильцене, спринт также выиграл Бе.

Ранее "Апостроф" также публиковал состав женской сборной Украины на этап Кубка мира в чешском Нове Место.

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