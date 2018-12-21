Баскетболисты российского клуба подрались друг с другом во время матча: опубликовано видео

Баскетболисты "Тамбова" подрались друг с другом во время матча лидеров российской Суперлиги-2 против клуба "Руна-баскет".

Два игрока "Тамбова" во время паузы в игре сперва начали спорить друг с другом, однако вскоре в ход пошли кулаки.

Противники успели нанести друг другу несколько ударов до того, как в ситуацию вмешались одноклубники и арбитры матча, которые разняли игроков.

Добавим, что "Тамбов" в итоге проиграл матч с минимальной разницей в счете - 96:97.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что в России детский хоккейный матч превратился в массовое побоище.