Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Нове Место: расписание трансляций

22 декабря в чешском городе Нове Место в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 состоится гонка преследования у женщин.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию женской гонки преследования.

Старт гонки - в 18.00.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Участники сборной Украины на гонку будут названы в день проведения гонки преследования.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты и видео женской гонки преследования в Хохфильцене.