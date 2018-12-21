Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Нове Место: расписание трансляций

22 декабря в чешском городе Нове Место состоится гонка преследования у мужчин, которая пройдет в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019.

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию мужской гонки преследования.

Старт гонки - в 16.00.

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет телеканал "Матч! ТВ". Трансляция также будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Участники сборной Украины на гонку будут названы в день проведения гонки преследования.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты и видео мужской гонки преследования в Хохфильцене.