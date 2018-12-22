Украинский баскетболист провел очередной яркий матч в НБА: опубликовано видео

Украинский баскетболист "Атланты Хоукс" Алексей Лень набрал 12 очков в матче НБА с "Нью-Йорк Никс".

В этой встрече "Атланта" одержала победу со счетом 114:107.

25-летний Лень провел на площадке 21 минуту. На его счету также семь подборов и три результативные передачи. В пассиве украинца одна потеря и один фол. Лень реализовал два из двух трехочковых, а также пять раз попал из 14 бросков с игры.

Эта победа стала для "Атланты" второй подряд и восьмой в сезоне. При этом клуб потерпел 23 поражения. После 31 матчей "Атланта" занимает 13-е место в восточной конференции и в данный момент находится довольно далеко от зоны плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист Святослав Михайлюк установил личный рекорд в матче НБА.