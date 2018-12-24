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Лучшая теннисистка Украины порадовала пользователей сети зажигательным танцем на тренировке: опубликовано видео

понедельник, 24 декабря 2018, 15:30

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку к новому сезону. На одной из тренировок украинка показала, что занимается танцами параллельно с силовыми упражнениями.

Видеофрагмент тренировки украинка опубликовала в своем Instagram.

"Красотка", "Класс, вот это подняли настроение своими танцами. КРАСОТОЧКА!", "Великолепная. Много любви и объятий", "лучшая)", "Это было замечательно!", "ВЫЙДИ ЗА МЕНЯЯЯЯЯ", "сексуально", "Элина, ты чудесная", "Каролева дискотэк", - комментируют фанаты в сети.

Напомним, что в концовке прошлого сезона Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA. Это позволило ей закончить год на четвертом месте в мировом рейтинге.

Новый сезон украинская теннисистка начнет турниром в австралийском Брисбене. На нем Свитолина будет защищать свой титул. В прошлом году она в финале обыграла Александру Саснович (6:2, 6:1). Также в 2018 году Свитолина стала победительницей крупных турниров в Дубае и Риме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции.

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Раздел: Спорт Тема: Теннис
Теги: Свитолина, теннис

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