Названы самые дорогие игроки чемпионата Украины

Самым дорогим игроком из чемпионата Украины является бразильский защитник "Шахтера" Исмаили.

Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt, который обновил стоимость игроков в европейских чемпионатах.

Стоимость Исмаили за год выросла на 5,5 миллионов евро и теперь оценивается в 18 миллионов.

В топ-10 самых дорогостоящих игроков УПЛ вошли только представители "Шахтера" и "Динамо".

1. Исмаили ("Шахтер") - 18 миллионов евро

2. Тайсон ("Шахтер") - 13 млн

3. Марлос ("Шахтер") - 11 млн

4-5. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 10 млн

4-5. Виктор Цыганков ("Динамо") - 10 млн

6. Майкон ("Шахтер") - 8 млн

7. Ярослав Ракицкий ("Шахтер") - 7,5 млн

8-9. Беньямин Вербич ("Динамо") - 5,5 млн

8-9. Фернандо ("Шахтер") - 5,5 млн

10-11. Че-Че ("Динамо") - 5 млн

10-11. Сидклей ("Динамо") - 5 млн

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что было принято важное решение по количеству клубов в чемпионате Украины.