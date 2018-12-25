Они трезвые: в России нашли странное объяснение неудачам спортсменов

Главный тренер выступающего в Континентальной хоккейной лиге клуба "Нефтехимик" Андрей Назаров нашел странную причину неудачной игры своих подопечных.

Слова Назарова приводит "Чемпионат".

Тренер заявил, что молодые игроки нервничают и не могут проявить себя, так как много не пьют.

"Молодые ребята стараются, бегают, но в завершении нервничают. Нужно им немного расслабиться. Вопрос психологии. Проблема в том, что молодёжь много не пьет, они все трезвые. Если бы были постарше, то, может, более расслабленные были", - сказал Назаров.

Стоит отметить, что это не первое неоднозначное высказывание тренера. В частности, ранее он говорил о том, что своевременная выплата зарплат мешала ему настраивать хоккеистов на игру.

Напомним, в сезоне 2013-2014 Назаров возглавлял ХК "Донбасс", а также сборную Украины.

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