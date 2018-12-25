Самые грязные Игры в истории: стало известно о допинг-рекорде на одной из Олимпиад

В ходе перепроверки допинг-тестов с летних Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, было обнаружено 116 положительных проб.
Об этом сообщает Insidethgames.
Отмечается, что перепроверка допинг-проб началась в 2016 году и еще будет продолжаться в ближайшие годы. При этом Олимпиада в Лондоне уже стала самой грязной в истории.
Предыдущий рекорд по количеству антидопинговых нарушений был установлен на летней Олимпиаде-2008. Во время игр в Пекине 86 спортсменов сдали положительные допинг-тесты.
На допинге в ходе ОИ-2012 попался и олимпийский чемпион из Украины Алексей Торохтий. Ранее он был отстранен от спортивной деятельности.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин сделал неожиданное заявление о допинге в российском спорте.